Голы Тугарева и Полоза принесли «Ростову» победу над «Химками»

В матче 29-го тура РПЛ «Ростов» дома нанес поражение подмосковным «Химкам».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина, в составе которой отличились Роман Тугарев и Дмитрий Полоз. Оба гола был забиты в самом начале игры, на 12-й и 17-й минутах. Подмосковные футболисты смогли отыграть один мяч в добавленное арбитром время. Точный удар на счету Резиуана Мирзова.

Дончане набрали 38 очков и делят восьмую строчку с грозненским «Ахматом». «Химки» с 29 очками остались на 12-м месте и пока не гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ.

В заключительном туре ростовчане 21 мая сыграют на выезде с ЦСКА. «Химки» в этот же день примут дома московский «Спартак».

РПЛ

29-й тур

«Ростов» - «Химки» (Московская область) - 2:1 (2:0)

Голы: Тугарев, 12; Полоз, 17 - Мирзов, 90.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Мухин, 60), Лангович (Терентьев, 61), Сильянов, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин (Сухомлинов, 61), Полоз (Мельников, 83), Голенков (Турищев, 68).

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков (Филин, 46), Глушаков, Кухарчук (Долгов, 78), Мирзов, Магомедов (Главчич, 68), Руденко (Николас, 46).

Предупреждения: Щетинин, 30; Байрамян, 32; Калинин, 43; Лангович, 50 - Боженов, 21; Идову, 23; Григалава, 90.