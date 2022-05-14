Лещенко не знает, сможет ли «Динамо» обыграть «Сочи» в последнем туре

Народный артист России Лев Лещенко поделился своими впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

«Печально, что «Динамо» упустило победу с 3:1. Но «Сочи» вчера тоже сыграло вничью с «Нижним Новгородом. Последний тур будет решающим для «Динамо» в борьбе за второе место. Сможет ли «Динамо» победить «Сочи»? Не знаю, трудно сказать», - приводит слова Лещенко «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:3. Динамовцы сохранили за собой второе место, но имеют равное количество очков с «Сочи». В заключительном туре команды встретятся между собой в Москве.