Степашин объяснил, почему «Динамо» не смогло переиграть «Локомотив»

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин поделился своими впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

«Я рад, что мы взяли одно очко. Для «Динамо» важно занять второе место в чемпионате. Второе место - не третье, конечно, но и не первое. У «Динамо» в следующем году 100 лет. Тем более, что в 1992 году в последний раз брали серебряные медали. Пришло время платить по долгам.

«Динамо» не отпустило игру во втором тайме. Во-первых, «Локомотив» вовремя сделал замены. Мы немного опоздали. Во-вторых, конечно, защита - такие дырки пропускать нельзя. Хотя играли в футбол, всем понравилось», - приводит слова Степашина «РИА Новости».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:3. Динамовцы сохранили за собой второе место, но имеют равное количество очков с «Сочи». В заключительном туре команды встретятся между собой в Москве.

29 мая в финале Кубка России «Динамо» сыграет со «Спартаком».