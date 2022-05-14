Андрей Калайчев: У «Локомотива» есть желание двигаться дальше и расти, это очевидно

Андрей Калайчев, бывший защитник Локомотива и сборной СССР, поделился мнением о встрече между железнодорожниками и бело-голубыми (3:3).

– Динамовцы порой «засушивали» игру. Но голы Кухты, убежавшего один на один, и Керка, реабилитировавшегося за не лучший первый тайм, подарили «Локо» ничью.

У «Локомотива» есть желание двигаться дальше и расти, это очевидно. В ничего не значившем с турнирной точки зрения матче команда и показала силу воли, и зарядила болельщиков оптимизмом на следующий сезон, – сказал Калайчев.

Напомним, что после 29 матчей чемпионата России «Локомотив», набрав 45 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В заключительном туре железнодорожники сыграют в гостях против самарских «Крыльев Советов».