«Ахмат» обыграл «Крылья Советов», самарцы не забили пенальти

В матче 29-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своем поле одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 54-й минуте забил нападающий Мохамед Конате. Через шесть минут гости получили право на пенальти, однако Юрий Горшков не смог переиграть Гиорги Шелию.

«Ахмат» набрал 41 очко и догнал самарцев в турнирной таблице - команды делят седьмое место.

В заключительном туре «Ахмат» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Крылья Советов» дома примут московский «Локомотив».

РПЛ

29-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (0:0)

Гол: Конате, 54.