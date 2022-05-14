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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов», самарцы не забили пенальти

Грозненцам принес победу единственный забитый мяч
14 мая 2022 21:07
автор: Александр Шульгин

В матче 29-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своем поле одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 54-й минуте забил нападающий Мохамед Конате. Через шесть минут гости получили право на пенальти, однако Юрий Горшков не смог переиграть Гиорги Шелию.

«Ахмат» набрал 41 очко и догнал самарцев в турнирной таблице - команды делят седьмое место.

В заключительном туре «Ахмат» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Крылья Советов» дома примут московский «Локомотив».

РПЛ
29-й тур
«Ахмат» (Грозный) - «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (0:0)
Гол: Конате, 54.

источник: «Советский спорт»
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