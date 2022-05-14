«Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, обыграв в финале «Челси»

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл лондонский «Челси» и стал обладателем трофея.

Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти командам понадобилось по семь попыток. В итоге в составе «Ливерпуля» забить не смог только Садио Мане, в то время как лондонцы промазали дважды: неудачные попытки на счету Сесара Аспиликуэты и Мэйсона Маунта.

Напомним, что это уже второй трофей красных в нынешнем сезоне: ранее они выиграли Кубок лиги. Кроме того, «Ливерпуль» продолжает борьбу за чемпионский титул, а также вышел в финал Лиги чемпионов.