Аджоев не покинет тульский «Арсенал» после вылета команды из РПЛ

Руководитель тульского «Арсенала» Гурма Аджоев не покинет свой пост в связи с вылетом команды в ФНЛ.

По информации «Чемпионата», информация о смене клубного руководства не соответствует действительности.

Напомним, в 29-м туре РПЛ туляки на выезде проиграли «Уфе» и лишились даже теоретических шансов сохранить прописку в премьер-лиге.

15-е место делят между собой «Уфа» и екатеринбургский «Урал», однако у команды Игоря Шалимова есть одна игра в запасе.

Добавим, что при Аджоеве в составе руководства в 2016 году РПЛ покинуло московское «Динамо».