Широков затруднился ответить на вопрос о мести «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и питерского «Зенита» Роман Широков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура между командами.

«Сможет ли «Спартак» отомстить за 1:7? Смотря что назвать мщением. «Спартак» никогда не обыграет «Зенит» с таким же счетом? Зрите в корень. Победа - да, будет хороша для «Спартака». Они набрали неплохой ход, для них важно победить так же, как и для «Зенита». Просто для «Спартака» это будет последний домашний матч», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 15 мая на домашней арене красно-белых. Начало в 16.30 по московскому времени.

«Зенит» досрочно стал чемпионом страны за несколько туров до конца, «Спартак» застрял в середине турнирной таблицы, занимая девятое место.