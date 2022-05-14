Сергей Бодак: В перерыве было предчувствие, что «Локомотив» может спасти игру

Защитник «Локо» конца 80-х – начала 90-х Сергей Бодак оценил ничью с бело-голубыми в матче чемпионата России.

– Несмотря на быстрый гол соперников, в целом «Локомотив» выглядел острее и бодрее. После пропущенного мяча не сник, продолжил давление на динамовских защитников и сравнял счет. Едвай классно пробил головой после точного навеса Тикнизяна. Однако динамовцы были хороши в плане реализации.

По итогам первого тайма «Локо» точно мог ссылаться на невезение. При хорошей игре – сразу три пропущенных мяча. Ошибка вратаря, дальний удар и пенальти... В перерыве было предчувствие, что «Локомотиву» надо прибавить в реализации — и он вполне может спасти игру. Так и вышло, – рассказал Бодак.

Добавим, что что после 29 игр чемпионата «Локомотив», набрав 45 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В заключительном туре железнодорожники 21 мая сыграют на выезде против самарских «Крыльев Советов».