Гол Шомуродова принес «Роме» ничью в матче с «Венецией»

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле смогла спасти ничью в матче против «Венеции».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости вышли вперед уже на первой минуте матча: мяч забил нигериец Дэвид Окереке. Уже на 32-й минуте римляне получили большинство: к этому моменту две желтых карточки успел получить Софьян Кийин.

Тем не менее, подопечным Жозе Моуринью удалось лишь сравнять счет за 14 минут до конца основного времени матча: отличился экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.

«Рома» набрала 60 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, на два очка отставая от «Лацио» за тур до конца первенства.

«Венеция» с 26 очками по-прежнему замыкает таблицу. Команда уже официально покинула серию А.

Серия А

«Рома» - «Венеция» - 1:1 (0:1)

Голы: Шомуродов, 76 - Окереке, 1.