Хет-трик Бен-Йеддера принес «Монако» волевую победу над «Брестом», Головина заменили во втором тайме

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле одержал сверхволевую победу на «Брестом».

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II», завершилась в пользу хозяев со счетом 4:2. Гости повели 2:0 к 23-й минуте благодаря голам Жана-Кевена Дюверна и Юсефа Белайли.

Монегаски смогли перевернуть игру с помощью Виссама Бен-Йеддера, оформившего хет-трик. Один мяч француз отыграл еще до перерыва, а после сравнял счет и вывел свою команду вперед. Окончательный результат установил Кевин Фолланд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте, не отметившись результативными действиями

«Монако» набрал 68 очком и догнал идущий вторым «Марсель», который свой матч «Ренну» проиграл.

Лига 1

37-й тур

«Монако» - «Брест» - 4:2 (1:2)

Голы: Бен-Йеддер, 44; 51; 55; Фолланд, 70 - Дюверн, 10; Белайли, 23.