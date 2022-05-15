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Матч к просмотру обязателен. Почему важно не пропустить «Спартак» – «Зенит»

В воскресенье, 15 мая, в 16:30, состоится центральный матч тура, который наверняка станет одним из самых просматриваемых и важных за весь сезон. «Открытие Арена» и ее хозяева – «Спартак» – примут в гости питерский «Зенит». Превью и все важные моменты, которые нельзя упустить из вида – в нашем материале.
Матч к просмотру обязателен. Почему важно не пропустить «Спартак» – «Зенит»
15 мая 2022 10:07
автор: Никита Шмытов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Последние матчи и турнирная таблица

Паоло Ваноли получают тяжеленные тонны критики после каждого тура, но если посмотреть на статистику десяти последних матчей (вместе с кубком России), то получается не так уж и плохо: пять побед, две ничьи, три поражения. Клуб может даже занять седьмое место РПЛ, если заработает шесть очков в оставшихся матчах и соседи по таблице сделают «нужный» результат. Вполне достойно, учитывая разобранный и тяжелый сезон.

«Зенит» за несколько туров до окончания чемпионата обеспечил себе четвертое подряд чемпионство, но на этом команда не остановилась. Несмотря на отсутствие мотивации, Сергей Семак продолжает настраивать коллектив на победу в каждом матче.

Составы

«Спартак» может подойти к реваншу во всеоружии, и участие лишь одного ключевого игрока под вопросом. Роман Зобнин получил повреждение в прошлом матче, которого может заменить в стартовом составе неплохо себя проявляющий Пруцев. В атаке, на этот раз, появится Александр Соболев, чьи габариты и умение давить на соперника понадобятся больше, чем скорость Шамара Николсона.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-3): Селихов Жиго, Джикия, Кофрие Мозес, Перейра, Пруцев, Хлусевич Промес, Бакаев, Соболев.

Михаил Кержаков в последних матчах не показывает убедительной игры, и все бы шансы появиться с первых минут были у Даниила Одоевского, но, учитывая принципиальность встречи, Сергей Семак скорее предпочтет видеть в воротах более опытного голкипера. Также под вопросом позиция центрфорварда, которую в последнее время застолбил за собой Иван Сергеев, но в этом матче не исключено, что с первых минут выйдет экс-игрок «Спартака» Артем Дзюба.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Кузяев, Чистяков, Сантос, Круговой Клаудиньо, Вендел, Барриос Малком, Алберто, Дзюба.

Статистика и факты

• «Зенит» не проигрывает 17 матчей подряд в РПЛ;

В последних десяти очных матчах «Спартак» лишь однажды смог забрать три очка в свою копилку. Это случилось аж в 2017 году, с тех пор «Зенит» не проигрывал;

«Зенит» за десять очных матчей забил 22 гола, «Спартак» – девять;

«Зенит» только один раз проиграл в гостях по ходу текущего сезона;

«Спартак» пропускает в 11 матчах подряд на своем поле от «Зенита»;

Встречу обслужит главный арбитр Павел Кукуян, в семи из десяти последних матчей которого было назначено семь пенальти, еще четыре раза были удаления.

Чего ожидать от матча?

«Спартаку» будет сложно очиститься от 1:7 первого круга, но любая, даже минимальная победа, хотя бы немного залечит раны болельщиков и подарит надежду на чемпионскую борьбу в следующем сезоне.

Команды не имеют никакой турнирной мотивации, но напряжение, эмоции и желание обязательно будут биться через край. А отсутствие давления с точки зрения результата может принести обильное количество голов. Данный матч к просмотру обязателен.

источник: «Советский спорт»
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Матч к просмотру обязателен. Почему важно не пропустить «Спартак» – «Зенит»
Матч к просмотру обязателен. Почему важно не пропустить «Спартак» – «Зенит»
В воскресенье, 15 мая, в 16:30, состоится центральный матч тура, который наверняка станет одним из самых просматриваемых и важных за весь сезон. «Открытие Арена» и ее хозяева – «Спартак» – примут в гости питерский «Зенит». Превью и все важные моменты, которые нельзя упустить из вида – в нашем материале.
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