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Тен Хаг заинтересован том, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Канте летом 2022 года

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость французского футболиста в 50 миллионов евро.
15 мая 2022 10:40
автор: Владислав Корегин

Опорный полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может пополнить состав «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона.

Согласно информации The Mirror, в приобретении 31-летнего француза заинтересован лично нидерландский тренер Эрик тен Хаг, который возглавит «красных дьяволов» 1 июля этого года.

Ранее сообщалось, что руководство «аристократов» рассматривают возможность продажи своего футболиста в летнее трансферно окно.

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с июля 2016 года – на его счету 258 проведенных матчей за «синих» во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 50 миллионов евро.

источник: The Mirror
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Тен Хаг заинтересован том, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Канте летом 2022 года
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