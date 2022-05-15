Тен Хаг заинтересован том, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Канте летом 2022 года

Опорный полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может пополнить состав «Манчестер Юнайтед» по окончании текущего сезона.
Согласно информации The Mirror, в приобретении 31-летнего француза заинтересован лично нидерландский тренер Эрик тен Хаг, который возглавит «красных дьяволов» 1 июля этого года.
Ранее сообщалось, что руководство «аристократов» рассматривают возможность продажи своего футболиста в летнее трансферно окно.
Напомним, что Канте выступает за «Челси» с июля 2016 года – на его счету 258 проведенных матчей за «синих» во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 50 миллионов евро.
источник: The Mirror