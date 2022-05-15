«Спартак» опубликовал ролик с бездомным в главной роли перед матчем 29-го тура РПЛ с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала промо-ролик в преддверии домашнего матча 29-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Отметим, что клип был оформлен под песню известной рок-группы «Король и Шут» – «Проклятый старый дом». Главным героя ролика является бездомный старик, одетый в экипировку красно-белых. По сюжету, он находит свое пристанище в доме, находящемуся по адресу улица Народная, 7. В действительности по этому адресу в Москве находится офис РФС.

Также отметим, что у героя ролика есть телевизор, на котором присутствует надпись «VAR». При этом бездомный пьет из бутылки с надписью «Бюджет».

Добавим, что матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 15 мая в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Павел Кукуян.

В данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.