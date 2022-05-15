Защитник «Локомотива» Едвай заявил, что не покинет московский клуб по окончании текущего сезона

Центральный защитник «Локомотива» Тин Едвай выразил свое желание остаться в стане железнодорожников по окончании сезона-2021/22.

Отметим, что действующий контракт 26-летнего хорвата с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

– Конечно, я останусь в следующем сезоне в «Локомотиве». Отсутствие еврокубков – не проблема. Значит, у нас будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на РПЛ, – приводит слова Едвая Sport24.ru.

Напомним, что Едвай пополнил состав «Локомотива» в июле прошлого года. Сумма его трансфера из «Байера» составила четыре миллиона евро. С тех пор он принял участие в 25 матчах красно-зеленых во всех турнирах, забив два гола.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ромы», «Аугсбурга» и загребского «Динамо». За сборную Хорватии он провел 26 встреч.