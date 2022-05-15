Радимов - о матче «Спартак» - «Зенит»: Будет открытый футбол, но результат первой игры не повторится

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Ранее бывший наставник красно-белых Массимо Каррера выразил мнение, что московская команда захочет отомстить за поражение 1:7 в матче первого круга.

«Турнирной мотивации нет никакой ни у «Спартака», ни у «Зенита». Так, принципиальный матч, не более того. Считаю, будет открытый футбол. Не думаю, что может повториться результат первого круга как в одну сторону, так и в другую. Работу над ошибками команды проделали», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Добавим, что матч «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 15 мая в Москве. Начало – в 16:30 мск.

В данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).