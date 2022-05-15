«Оренбург» потерпел минимальное поражение от «СКА-Хабаровска»

Футболисты «Оренбурга» на выезде уступили «СКА-Хабаровску» (0:1) в матче 37-го тура ФНЛ.
Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник хозяев Михаил Гащенков, удачно реализовавший 11-метровый удар на 51-й минуте.
Несмотря на поражение, «Оренбург» остался на первом месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 73 очка. «СКА-Хабаровск» идет четвертым (65).
В заключительном, 38-м туре «Оренбург» сыграет в гостях с «Волгарем», а хабаровчане на своем поле примут «Акрон». Обе встречи запланированы на 21 мая.
ФНЛ
37-й тур
«СКА-Хабаровск» – «Оренбург» – 1:0 (0:0)
Гол: Гащенков, 51 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»