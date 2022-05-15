Комбаров выразил уверенность в том, что «Зенит» будет играть на победу в матче со «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался по поводу матча 29-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Зенитом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 15 мая в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Павел Кукуян.

– «Зенит» уже стал чемпионом. А «Спартак» должен завершить этот сезон на хорошей ноте. Должны перед своими болельщиками реабилитироваться, чтобы порадовать их. «Зенит» в любом случае приедет сюда не номер отбывать, а тоже играть со своим принципиальным соперником, «Спартаком» на победу, – цитирует Комбарова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.