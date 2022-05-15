Тренер «Порту» Консейсау может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может продолжить свою профессиональную карьеру в чемпионате Франции.

Согласно данным Foot Mercato, в услугах 47-летнего португальца заинтересован «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что спортивный директор парижан Леонардо уже провел встречу с наставником лиссабонской команды по поводу возможного сотрудничества.

Также сообщается, что в шорт-лист специалистов, претендующих на должность главного тренера «ПСЖ», входят Йоахим Лев, Антонио Конте, Тьяго Мотта, а также Зинедин Зидан.

Напомним, что Консейсау возглавляет «Порту» с лета 2017 года. Под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом Португалии.