Быстров поделился мнением по поводу возможного перехода Дзюбы в «Црвену Звезду»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на появившуюся новость о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может пополнить состав «Црвены Звезды».

Ранее генеральный директор сербской команды Звездан Терзич заявил о желании подписать 33-летнего россиянина летом 2022 года на правах свободного агента, подписав с ним однолетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

– Не знаю, что ему делать. Но точно могу сказать, что уходить в Европу нужно на пике, – цитирует Быстрова Sport24.ru.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 247 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.