Андрей Канчельскис: Эйфория чемпионства закончилась, но для «Зенита» - престиж, игра со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит».
«Снова 1:7? Всё может быть! Эйфория чемпионства закончилась, но в любом случае для питерцев — это престиж, игра против «Спартака». Думаю, они захотят порадовать своих болельщиков. А «Спартаку» надо играть и готовиться к финалу Кубка. Понятно, что проигрывать «Зениту» для красно-белых нехорошо», — приводит «Чемпионат» слова Канчельскиса.
Добавим, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).
источник: Чемпионат.com