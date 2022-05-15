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«Урал» – «Рубин». Стартовые составы

Матч между екатеринбургской и казанской командами пройдет сегодня в 14:00 мск.
15 мая 2022 12:54
автор: Владислав Корегин

«Урал» и «Рубин» объявили свои стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 15 мая, в Екатеринбурге. Начало – в 14:00 мск. Главным арбитром игры назначен Сергей Карасев (Москва).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Подберезкин, Августиняк, Егорычев, Шатов, Мишкич, Железнов, Бикфалви.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников, Абильдгор, Ломовицкий, Кучаев, Зуев, Лисакович, Онугха.

Добавим, что в данный момент подопечные Игоря Шалимова занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Что касается «Рубина», то команда Леонида Слуцкого идет 13-й (29 очков).

Матч первого круга между клубами завершился разгромной победой казанцев – 4:0.

источник: «Советский спорт»
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