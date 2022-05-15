Поздравляем Сергея Анохина с днем рождения!

От лица «Советского спорта» его поздравляет главный редактор Николай Яременко:

- Имею честь знать Сергея Анохина в течение уже немалого числа лет. И я должен совершенно искренне сказать, что в эпоху, когда кругом в этом мире царствуют троллинг, хайп и фейк-ньюс, Сергей Вячеславович с гордостью проносит знамя человека, влюбленного в футбол, способного помнить о своей миссии. Его работа на посту президента Московской Федерации футбола стала образцом для подражания очень многих регионов. И это мы ещё не начали говорить обо всех остальных видах деятельности!

Поздравляем с днем рождения, искренне желаем исполнения всех желаний и всегда предлагаем продолжение продуктивного сотрудничества!