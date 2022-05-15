Голкипер «Арсенала» Левашов извинился перед болельщиками за результаты клуба в текущем сезоне РПЛ

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов обратился к фанатам клуба после поражения от «Уфы» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата России.

Отметим, что в данный момент подопечные Миодрага Божовича занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. За тур до конца чемпионата «оружейники» досрочно вылетели в ФНЛ.

– Мы ждем еще решения по поводу дальнейшей судьбы футбольной России. Хочется, конечно, извиниться перед всеми нашими болельщиками за весь этот сезон, сказать, что мы хотели сыграть гораздо лучше, и нам стыдно. Дальше будет видно, – цитирует Левашова Молодежная газета.

Добавим, что в нынешнем сезоне 30-летний голкипер отыграл девять матчей, пропустил 16 голов и один раз отстоял «на ноль».

В заключительном, 30-м туре РПЛ Арсенал сыграет дома с «Уралом».