Вячеслав Колосков: Если бразильцы «Зенита» будут отбывать номер, то «Спартак» их порвет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал фаворита в предстоящем матче 29-го тура чемпионата РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
Встреча в Москве начнется в 16:30.
«Действительно, интриги в чемпионате нет. «Зенит» чемпион, а «Спартак» довольствуется своим местом в середине таблицы. Из-за позорного поражения «Спартака» в первом круге — мотивации у них будет больше. Тем более, что несколько последних игр проводят на хорошем уровне. Неплохо обороняются и быстро выходят в контратаки. Такая игра приносит успехи «Спартаку». Я считаю, что всё будет зависеть от настроения бразильцев. Если будет в настроении, то будет замечательная и красивая игра. Если будут просто номер отбывать, то тогда «Спартак» их просто порвет», — цитирует «Чемпионат» Колоскова.
Добавим, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. «Спартак» идет девятым (37 очков).