Лунев не рассматривает вариант с возвращением в РПЛ летом 2022 года

Голкипер «Байера» Андрей Лунев оценил свои дальнейшие перспективы в составе леверкузенского клуба.

Отметим, что вчера, 14 мая, 30-летний россиянин провел свой дебютный матч в чемпионате Германии, отыграв полную встречу с «Фрайбургом» (2:1).

– В команде рассчитывают на меня в новом сезоне. Более детально о своем будущем буду готов говорить через какое-то время после окончания сезона, когда мы сядем и поговорим с руководством «Байера». Возвращаться в РПЛ на данном этапе не планирую, варианты в Премьер-Лиге не рассматриваю, – приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, что Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года на правах свободного агента, подписав с командой двухлетний контракт. Всего за «фармацевтов» он отыграл две игры во всех турнирах, пропустив два гола.

В России вратарь защищал цвета «Зенита», «Уфы» и московского «Торпедо». В составе петербуржцев он трижды завоевывал чемпионство в РПЛ.