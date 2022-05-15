«Стимул для поиска нового нападающего». Нагельсман - о возможном уходе Левандовски из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман отреагировал на информацию о возможном уходе из команды нападающего Роберта Левандовски.

Напомним, что за полгода до истечения срока контракта 33-летний футболист имеет право начинать вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось, что Роберт хочет продолжить карьеру в «Барселону».

«Это было бы потерей, но у него контракт до 2023 года. Как отношусь к тому, что Левандовски не продлевает контракт? Это стимул в следующем сезоне искать нового нападающего, который позже сможет заменить Роберта», — цитирует Нагельсмана в твиттере инсайдер Филипп Кесслер.

В текущем сезоне Левандовски провел 45 матчей, в которых забил 49 мячей и сделал семь голевых передач.