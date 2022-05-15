ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Стимул для поиска нового нападающего». Нагельсман - о возможном уходе Левандовски из «Баварии»

Соглашение польского футболиста с клубом истекает летом 2023 года.
15 мая 2022 14:16
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман отреагировал на информацию о возможном уходе из команды нападающего Роберта Левандовски.

Напомним, что за полгода до истечения срока контракта 33-летний футболист имеет право начинать вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось, что Роберт хочет продолжить карьеру в «Барселону».

«Это было бы потерей, но у него контракт до 2023 года. Как отношусь к тому, что Левандовски не продлевает контракт? Это стимул в следующем сезоне искать нового нападающего, который позже сможет заменить Роберта», — цитирует Нагельсмана в твиттере инсайдер Филипп Кесслер.

В текущем сезоне Левандовски провел 45 матчей, в которых забил 49 мячей и сделал семь голевых передач.

Это интересно:
Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч со «Спартаком»
Игра состоится сегодня в 16:30 мск.
15.05.2022 15:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гаджиев выразил сожаление в связи с вылетом тульского «Арсенала» из РПЛ
Ранее стало известно о том, что команда покинет чемпионат России по окончании текущего сезона.
15.05.2022 15:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Торпедо» обыграло «Енисей» и вернулось в РПЛ спустя семь лет
«Торпедо» обыграло «Енисей» и вернулось в РПЛ спустя семь лет
Вторая команда, которая напрямую вышла в высший эшелон отечественного футбола, определится позднее.
15.05.2022 15:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Олег Романцев: «Спартаку» нужно восстанавливать утерянную психологию победителей
Последний раз московская команда выигрывала чемпионат страны в 2017 году.
15.05.2022 14:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ювентус» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за подписание Перишича
Хорватский футболист близок к тому, чтобы покинуть «Интер» летом 2022 года на правах свободного агента.
15.05.2022 14:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
Андрей Тихонов: Счет 7:1 в матче «Зенита» со «Спартаком» точно не повториться
Встреча пройдет 15 мая и начнется в 16.30.
15.05.2022 14:38
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В «Севилье» опровергли слухи о том, что клуб заинтересован в подписании игрока «Зенита» Вендела
Бразильский футболист защищает цвета сине-бело-голубых с октября 2020 года.
15.05.2022 14:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Стимул для поиска нового нападающего». Нагельсман - о возможном уходе Левандовски из «Баварии»
Соглашение польского футболиста с клубом истекает летом 2023 года.
15.05.2022 14:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Лунев не рассматривает вариант с возвращением в РПЛ летом 2022 года
Действующий контракт российского футболиста с «Байером» рассчитан до 30 июня 2023 года.
15.05.2022 14:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вячеслав Колосков: Если бразильцы «Зенита» будут отбывать номер, то «Спартак» их порвет
Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России досрочно.
15.05.2022 14:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Эджуке забьет, армейцы победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от важного матча 29-го тура РПЛ (15 мая, 19:00).
«С такой защитой голов будет много — ставлю на ничью 2:2». Ловчев — о суперматче «Спартак» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгения Ловчева дал «Плеймейкеру» прогноз на знаковый матч 29-го тура РПЛ (15 мая, 16:30).
Левый хук в голову! Как Чарло нокаутировал Кастаньо и стал седьмым в истории «абсолютом» с четырьмя поясами
Американец Джермелл Чарло победил аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.
Избиение Казахстана, финские мучения и швейцарский рекордсмен. Итоги 2-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии 14 мая было сыграно шесть матчей.
Германия осиротела. Как Левандовски и Холанд попрощались с Бундеслигой
Две главные звезды Бундеслиги Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд расстаются с чемпионатом, в котором провели немало ярких минут.
«Скоро все будет хорошо». Гилерме — о «Локомотиве», Семине и новом контракте
Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал ничью 3:3 с «Динамо» в 29-м туре РПЛ и поделился своими планами.
Куда пропал Олег Блохин?
Легендарному советскому и украинскому футболисту и тренеру Олегу Блохину 69 лет. 7-кратный чемпион СССР, 2-кратный победитель Кубка кубков, обладатель Суперкубка УЕФА и Золотого мяча «ушел в тень» и мало появляется на публике. Так что же с ним происходит?
Футбол переживет, а вот норвежцам без Большунова будет худо… В каких видах спорта санкции бьют не только по России
Модный тезис «спорт невозможен без России» справедлив далеко не всегда. Но кое-где от сегодняшних санкций действительно страдают не только наши атлеты, но и их коллеги со всей планеты.
Что-то не так с обороной Шварца: пять от «Крыльев», теперь три от «Локо»… Как «Динамо» упустило победу в дерби
Бело-голубые в матче 29-го тура вели 3:1 с железнодорожниками, но сыграли вничью 3:3. В заключительном матче с «Сочи» динамовцев также устроит ничья, чтобы взять серебро.
Блахович за 5,5 и быстрые разборки Халка с Суперменом. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 54
В ночь на 15 мая в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC, в главном бою которого бывший чемпион полутяжелого веса Ян Блахович побьется с Александром Ракичем. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика