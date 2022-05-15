В «Севилье» опровергли слухи о том, что клуб заинтересован в подписании игрока «Зенита» Вендела

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес отреагировал на появившуюся новость о том, что центральный полузащитник «Зенита» Вендел может пополнить состав испанского клуба по окончании сезона-2021/22.

Ранее стало известно, что руководство «рохибланкос» заинтересовано в приобретении 24-летнего бразильца. Также отмечалось, что за подписание футболиста поборются еще две команды Ла Лиги – «Бетис» и «Реал Сосьедад».

– Интерес «Севильи» к Венделу? На данный момент это слухи. Сейчас никакой конкретики нет, – приводит слова Гомеса Sport24.ru.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 54 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.