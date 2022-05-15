Олег Романцев: «Спартаку» нужно восстанавливать утерянную психологию победителей

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура чемпионата РПЛ.
Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.
Игра в Москве, которая состоится 15 мая, начнется в 16:30.
«Незначимый в турнирном плане матч, не решает ничего. Подогревать интерес надо – это работа журналистов, чтобы болельщик пошёл и активно поддерживал свою команду. Но я такие матчи не люблю, когда всё решено. Кубковый матч будет очень важным. Для футболистов это будет как задел на следующий год. Психология победителей у «Спартака» утеряна, и ее нужно восстанавливать», – заявил Романцев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. «Спартак» идет девятым (37 очков).