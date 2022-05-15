«Ювентус» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за подписание Перишича

Фланговый полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить свою карьеру в другом клубе Серии А.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в подписании 33-летнего хорвата проявил «Ювентус», готовый заключить трудовое соглашение с игроком по окончании текущего сезона на правах свободного агента.
Ранее появилась информация, что хавбек согласовал условия личного контракта с «Челси».
Напомним, что в нынешнем сезоне Перишич забил девять голов и отдал восемь результативных передач в 47 матчах за «Интер» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
источник: La Gazzetta dello Sport