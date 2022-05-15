«Торпедо» обыграло «Енисей» и вернулось в РПЛ спустя семь лет

Московское «Торпедо» обеспечило себе выход в РПЛ.

Об этом стало известно после того, как подопечные Александра Бородюка обыграли на выезде красноярский «Енисей» в 37-м туре ФНЛ со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мухаммад Султонов. Он отличился на 83-й минуте встречи.

Таким образом, «Торпедо» набрало 74 очка в 37 матчах и вышло на промежуточное первое место в таблице. После поражения «Енисей» потерял шансы на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ. В них примет участие хабаровский СКА.

Помимо дальневосточной команды в стыковые игры могут попасть «Оренбург» и «Факел».