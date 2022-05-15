Гаджиев выразил сожаление в связи с вылетом тульского «Арсенала» из РПЛ

Экс-наставник «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу вылета «Арсенала» из РПЛ.

Отметим, что в данный момент подопечные Миодрага Божовича занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 29 матчах. За тур до конца чемпионата России «оружейники» досрочно вылетели в ФНЛ.

– Очень жаль, что «Арсенал» покидает премьер-лигу. Наверное, были допущены какие-то шаги руководством, в клубе была чехарда из тренеров. Может, были внутренние проблемы с финансированием, возможно, повлиял отъезд легионеров. Надеюсь, что «Арсенал» ненадолго вылетел, – цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в последний раз «оружейники» выступали в ФНЛ в сезоне-2015/16.

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Арсенал» сыграет дома с «Уралом». Встреча запланирована на 21 мая.