Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч со «Спартаком»

«Спартак» и «Зенит» объявили свои стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 15 мая, в Москве. Начало – в 16:30 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Павел Кукуян.
Форвард петербуржцев Артем Дзюба начнет матч на скамейке запасных.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Литвинов, Мозес, Пруцев, Мартинс, Хлусевич, Игнатов, Промес, Соболев.
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.
Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет десятым (37 очков).
Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.