Андрей Тихонов: Счет 7:1 в матче «Зенита» со «Спартаком» точно не повториться

Экс-игроком московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча столичной команды с «Зенитом» в 29-м туре чемпионата России.

Главным арбитром предстоящей игры назначен Павел Кукуян.

«Ожидаю хорошей игры и бескомпромиссной борьбы. «Спартаку» нужно выигрывать, да и «Зениту» тоже. Что касается 7:1, сегодня это точно не может повториться», — приводит «Чемпионат» слова Тихонова.

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет девятым (37 очков).