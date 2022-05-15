«Урал» одержал домашнюю победу над «Рубином»

Матч 29-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Рубином» завершился победой хозяев со счетом – 3:0.
В составе команды из Екатеринбурга отличились Эрик Бикфалви (23-я минута), Олег Шатов (57) и Рафаэл Аугустыняк (72).
Отметим, что «Рубин» потерпел третье поражение кряду.
Таким образом, уральская команда набрала 30 очков и вышла на 12-е место в таблице РПЛ. Команда Леонида Слуцкого располагается на 14-й строчке. У казанцев 29 очков.
В заключительном туре 21 мая «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Рубин» примет «Уфу».
РПЛ. 29-й тур
«Урал» – «Рубин» – 3:0 (1:0)
Голы: Бикфалви, 23; Шатов, 57; Аугустыняк, 72.
источник: «Советский спорт»