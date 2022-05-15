«Тоттенхэм» дома минимально обыграл «Бернли» и поднялся на четвертое место в АПЛ

Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Бернли» завершился победой «шпор» со счетом 1:0.
Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит в добавленное к первому тайму время. Форвард лондонского клуба Харри Кейн удачно реализовал 11-метровый удар.
Таким образом, подопечные Антонио Конте набрали 68 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на два очка. «Бернли» идет 17-м (34 очка).
22 мая «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Норвича», а «Бернли» тремя днями ранее на выезде встретится с «Астон Виллой».
АПЛ
37-й тур
«Тоттенхэм» – «Бернли» – 1:0 (1:0)
Гол: Кейн, 45+8 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»