«Тоттенхэм» дома минимально обыграл «Бернли» и поднялся на четвертое место в АПЛ

Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Бернли» завершился победой «шпор» со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит в добавленное к первому тайму время. Форвард лондонского клуба Харри Кейн удачно реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, подопечные Антонио Конте набрали 68 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на два очка. «Бернли» идет 17-м (34 очка).

22 мая «Тоттенхэм» сыграет в гостях против «Норвича», а «Бернли» тремя днями ранее на выезде встретится с «Астон Виллой».

АПЛ

37-й тур

«Тоттенхэм» – «Бернли» – 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 45+8 (с пенальти).