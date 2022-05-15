«Спартак» может провести все три летних сбора в Тарасовке

В «Спартаке» рассказали о возможном месте проведения летних тренировочных сборов команды.

Напомним, что текущий сезон РПЛ завершится 21 мая.

«Пока рабочий вариант со всеми тремя сборами — Тарасовка. Финального решения нет. Может быть, что-то ещё поменяется. Есть разные варианты: нам предлагали заграничные варианты. Но летом Турция и Дубай в +45 — это тяжеловато. Но это не финальное решение», — цитирует «Чемпионат» главу пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.

В матче 30-го тура «Спартак» сыграет в гостях с «Химками».

На данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков.