Мирзоян уверен, что «Зенит» будет играть на победу в матче со «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мирзоян уверен, что «Зенит» подойдет с должным настроем к матчу против красно-белых в 29-м туре российской премьер-лиги.

«Зенит» выложится на все сто процентов, несмотря на то, что уже досрочно оформил чемпионство. Он должен доказать, что неслучайно стал чемпионом страны. Всё же «Спартак» – раздражитель, поэтому «Зенит» будет играть на победу. Я верю в «Спартак», но он не всегда стабильно выступает. Сегодня если сыграет лучше, то выиграет», - приводит слова Мирзояна «Метарейтинг».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 64 очка. Ранее подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами России. «Спартак» идет десятым (37 очков).

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге со счетом 7:1.