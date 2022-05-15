«Текстильщик» победил впервые за 17 матчей, «Акрон» обыграл «Олимп-Долгопрудный» в гостях

«Акрон» победил в гостях «Олимп-Долгопрудный» со счетом 2:0 благодаря голам Константина Базелюка и Владимира Марухина.
Этот результат помог подняться «Акрону» на девятое место (55 очков), «Олимп-Долгопрудный» идет 15-м (41).
Также главный аутсайдер ФНЛ «Текстильщик» одержал первую за 17 матчей победу, обыграв «Нефтехимик» со счетом 1:0, гол забил Илья Мосейчук.
«Текстильщик» остался на последнем месте (23), «Нефтехимик» - восьмой (55).
Напомним, что сегодня «Торпедо» победил в гостях «Енисей» (1:0).
источник: «Советский спорт»