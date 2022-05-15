«Спартак» будет рад видеть бывших тренеров команды на финале Кубка России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб приветствует посещение бывшими тренерами финала Кубка России, где красно-белые сыграют с «Динамо».
«Тедеско приезжал на «Наполи», всё было без проблем. Витории, когда мы расставались, сказали, что всегда рады будем его видеть. То же самое касается Карреры. Мы всем нашим бывшим рады», - приводит слова Зеленова RT, ссылаясь на «Чемпионат».
Напомним, матч «Спартак» – «Динамо» состоится 29 мая и пройдет в «Лужниках».
источник: «RT на русском»