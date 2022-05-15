«Зенит» продолжает переговоры с Дзюбой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, собирается ли клуб продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Мы продолжаем вести беседы о продолжении его карьеры. У него есть варианты. Главное — чтобы ему было комфортно и выгодно», - приводит RT слова Медведева, сказанные в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 247 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.