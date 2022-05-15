Леонид Слуцкий: «Урал» одержал заслуженную победу над «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на поражение своей команды в матче 29-го тура РПЛ с «Уралом».

Напомним, что встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

«Сложно что-то комментировать. «Урал» был сильнее — одержал заслуженную победу. Поэтому могу только поздравить команду соперника. Если бы была шкала для оценки мотивации, я бы мог что-то говорить. Но очень сложно ответить на вопрос, касающийся мотивации», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Отметим, что «Рубин» после проигрыша в матче 30-го тура с «Уфой» может вылететь из РПЛ.