«Уникальная ситуация для нашего клуба». Слуцкий - о борьбе «Рубина» за выживание

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал очередное поражение своей команды в чемпионате России, а также ее борьбу за сохранение прописки в РПЛ.

«Перед каждым матчем нужно верить в любые шансы. Объективно у нас много проблем, в течение сезона мы потеряли много игроков. Это уникальная ситуация для нашего клуба, но в любом случае, как говорила Елена Исинбаева, пока у меня есть попытка, я не проиграла. Здесь точно так же», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, в 29-м туре «Рубин» в гостях крупно уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:3 и опустился на 14-е место в турнирной таблице. Отрыв казанцев от 15-й строчки составляет два очка за тур до окончания первенства.