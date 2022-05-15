Аллегри - об уходе Кьеллини из «Ювентуса»: Возможно он решит завершить карьеру

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на заявление защитника Джорджо Кьеллини об уходе из команды.

Напомним, что о своем решении 37-летний футболист объявил после поражения от «Интера» (2:4) в финале Кубка Италии.

«Возможно, что он захочет попробовать что-то новое и отправится в МЛС. Возможно, Джорджо решит завершить карьеру после текущего сезона. Решение в любом случае за Кьеллини», — цитирует специалиста в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

В текущем чемпионате Италии защитник провел 24 матча за команду и не отличился результативными действиями.