Шатов считает, что «Урал» полностью заслужил победу над «Рубином»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов полностью доволен игрой своей команды против «Рубина» (3:0) в 29-м туре российской премьер-лиги (РПЛ).

«Остались приятные эмоции после матча. Нам была важна победа, так как последние игры стали для нас решающими. «Урал» переиграл «Рубин» во всех компонентах и полностью заслужил победу», - приводит слова Шатова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Уральский клуб набрал 30 очков и вышел на 12-е место в таблице РПЛ. Команда Леонида Слуцкого располагается на 14-й строчке. У казанцев 29 очков.

В заключительном туре 21 мая «Урал» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Рубин» примет «Уфу».