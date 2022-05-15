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«Манчестер Сити» не смог обыграть «Вест Хэм». Марез не забил пенальти

«Горожане» могут оформить чемпионский титул уже в этом туре
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Вест Хэм». Марез не забил пенальти
15 мая 2022 17:53
автор: Александр Шульгин
автор фото: Официальный сайт ФК "Вест Хэм"

В матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с лондонским «Вест Хэмом».

Встреча завершилась со счетом 2:2. После первого тайма хозяева повели 2:0 благодаря дублю Джаррода Боуэна, однако во втором отрезке «Сити» смог отыграться усилиями Джека Грилиша и с помощью автогола чешского защитника «молотобойцев» Владимира Цоуфала.

За четыре минуты до конца основного времени матча подопечные Хосепа Гвардиолы получили право на пенальти, однако Рияд Марез не смог переиграть Лукаша Фабьянски.

Таким образом, за тур до конца преимущество «горожан» над «Ливерпулем» составляет четыре очка, однако у команды Юргена Клоппа есть еще выездная игра в запасе против «Саутгемптона», которая состоится 17 мая. В случае поражения «Ливерпуля» «Сити» досрочно станет чемпионом Англии.

АПЛ
37-й тур
«Вест Хэм» (Лондон) - «Манчестер Сити» - 2:2 (2:0)
Голы: Боуэн, 24; 45 - Грилиш, 49; Цоуфал, 69 (автогол).
Не забитый пенальти: Марез, 86 (вратарь).

источник: «Советский спорт»
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