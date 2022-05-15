«Факел» обыграл в гостях «Металлург» и сократил отставание от второго места ФНЛ до двух очков

«Факел» в гостевом матче 37-го тура ФНЛ победил «Металлург» со счетом 2:1.

На голы футболистов команды из Воронежа Аслана Дашаева (36-я минута) и Олега Дмитриева (43) клуб из Липецка ответил мячом полузащитника Владлена Бабаева (57).

Таким образом, третья команда чемпионата сократила отставание от второго места, которое занимает «Оренбург», до двух очков. В последнем туре 21 мая «Факел» сыграет в гостях с «Балтикой», а «Оренбург» - на выезде против «Волгаря».

«Металлург», занимающий 18-е место и потерявший шанс по спортивному остаться в ФНЛ, окончит сезон гостевой игрой против «Томи».

ФНЛ

37-й тур

«Металлург» (Липецк) - «Факел» (Воронеж) - 1:2 (0:2)

Голы: Бабаев, 57 - Дашаев, 36; Дмитриев, 43