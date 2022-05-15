Андрей Соломатин: ЦСКА пора уже побеждать, но команда не выглядит фаворитом с «Краснодаром»

Экс-защитник ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от гостевого матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 29-го тура чемпионата РПЛ.

Напомним, что игра состоится на поле «быков» в воскресенье, 15 мая.

«Надеюсь на положительный исход ЦСКА в матче с «Краснодаром». Насколько я знаю, Языджи не будет, а Ахметов дисквалифицирован. ЦСКА не выглядит фаворитом. ЦСКА уже пора все-таки уже побеждать, наверное, и показывать при этом качественный футбол», — приводит «Чемпионат» слова Соломатина.

Добавим, что армейцы занимают четвертое место с 47 очками. «Краснодар» идет пятым. У «быков» 46 очков.