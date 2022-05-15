«Наполи» разгромил дома «Дженоа»

«Наполи» в домашнем матче серии А победил «Дженоа» со счетом 3:0.
В данной игре забивали нигерийский нападающий Виктор Осимхен (32-я минута), форвард Лоренцо Инсинье с пенальти (66) и полузащитник Станислав Лоботка (87).
Таким образом, неаполитанцы набрали 76 очков и не упадут ниже третьего места, которое занимают.
«Дженоа» остался с 28 очками и вылетел в серию В. Он может догнать «Салернитану» по очкам, но уступит по личным встречам (0:1, 1:1).
В последнем туре пройдут матчи «Дженоа» - «Болонья» и «Специя» - «Наполи»
Серия А
37-й тур
«Наполи» (Неаполь) - «Дженоа» (Генуя) - 3:0 (1:0)
Голы: Осимхен, 32, Инсинье, 66 (пен.), Лоботка, 81
источник: «Советский спорт»