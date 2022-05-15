Мостовой - о матче «Краснодар» - ЦСКА: Будет открытая игра, «Краснодар» - фаворит

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ «Краснодар» - ЦСКА.

«У ЦСКА были две ужасные игры. Сегодня может быть что-то похожее. Почему бы и нет? У «Краснодара» получает удовольствие от игры молодежь. Многие ребята несколько месяцев назад только близко к стадиону подходили, а сейчас уже на поле. Пусть зарекомендовывают себя, показывают. Получается или нет - обвинять никто не будет, потому что с корабля на бал.

Думаю, будет открытая игра. Не уверен, что ЦСКА выиграет. «Краснодар» - фаворит предстоящей встречи», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, встреча пройдет 15 мая в Краснодаре. Начало в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице. У ЦСКА на одно очко больше и четвертая позиция.